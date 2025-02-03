اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ (18) من دوري نجوم العراق
2025-02-03 10:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق، بإقامة أربع مباريات تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات.
ففي أولى المباريات، يستضيف ملعب نوروز في تمام الساعة الثانية ظهراً، مواجهة تجمع بين فريقي ديالى ونفط ميسان، ويلتقي فريق النفط على ملعب الساحر أحمد راضي، منافسه فريق كربلاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويحتضن ملعب زاخو في محافظة دهوك مواجهة تجمع بين الكرمة والكهرباء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم لقاءات اليوم الاثنين بمواجهة يستضيفها ملعب كربلاء الدولي، وطرفاها ،القاسم والزوراء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأجلت مواجهة الشرطة مع نفط البصرة بسبب ارتباط فريق الشرطة بمشاركته الآسيوية، حيث سيواجه مساء اليوم مضيفه الاستقلال الإيراني.
تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق، بإقامة أربع مباريات تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات.
ففي أولى المباريات، يستضيف ملعب نوروز في تمام الساعة الثانية ظهراً، مواجهة تجمع بين فريقي ديالى ونفط ميسان، ويلتقي فريق النفط على ملعب الساحر أحمد راضي، منافسه فريق كربلاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويحتضن ملعب زاخو في محافظة دهوك مواجهة تجمع بين الكرمة والكهرباء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم لقاءات اليوم الاثنين بمواجهة يستضيفها ملعب كربلاء الدولي، وطرفاها ،القاسم والزوراء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأجلت مواجهة الشرطة مع نفط البصرة بسبب ارتباط فريق الشرطة بمشاركته الآسيوية، حيث سيواجه مساء اليوم مضيفه الاستقلال الإيراني.