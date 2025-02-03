العثور على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس شرقي كركوك

2025-02-03 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ كركوك

أكد مصدر أمني، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في الرأس شرقي كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الأجهزة الأمنية، بناءً على بلاغ من أحد المدنيين، عثرت على جثة شاب مصابة بطلق ناري في الرأس في منطقة دوميز شرق كركوك".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيق موسع، مشيرا إلى أنه تم التعرف على هوية الضحية، وتم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على دوافع وملابسات الحادث".

وأشار إلى أن "هناك خيوطا تشير إلى أن الحادث قد يكون بدافع جنائي، إلا أنه من المبكر حسم نتائجه في انتظار استكمال التحقيقات، مؤكدًا أن الجريمة بحاجة إلى المزيد من الوقت لكشف حيثياتها ودوافعها".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، فتح تحقيق موسع في حادثة العثور على جثة مجهولة الهوية في بادية المثنى.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، عودة ظاهرة العثور على جثث مجهولة الهوية في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدلالات الأمنية لهذه الحوادث، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال سنوات سابقة.

وأثارت هذه الحوادث قلقًا لدى الشارع العراقي، حيث يخشى البعض من أن تكون مقدمة لعودة سيناريوهات العنف والجريمة المنظمة التي أثرت سلبًا على الأمن المجتمعي في السنوات الماضية.







