من الأفوكادو إلى السيارات.. أبرز المنتجات المرشحة لارتفاع أسعارها بسبب رسوم ترامب

2025-02-03 10:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع اقتصاديون، أن تؤثر خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المقبلة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ورسوم بنسبة 10 على المنتجات القادمة من الصين، بشكل كبير على الأسعار في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار على نطاق واسع. وستشمل هذه الزيادة الخضروات والفواكه والسيارات، مما سيؤثر على الأسر الأمريكية. وحذر الاقتصاديون من أن الشركات الأمريكية التي ستدفع مزيداً من الأموال للاستيراد قد تقوم بنقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار. وتُقدّر آي إن جي ING أن الأثر الاقتصادي قد يصل إلى 835 دولاراً للفرد، أو 3,242 دولاراً للعائلة المكونة من أربعة أفراد، في أسوأ السيناريوهات. وأوضح جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في البنك، أن التأثير لن يكون فورياً، ولكنه سيؤدي إلى ضغط على القوة الشرائية على المديين المتوسط والطويل. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح يوم غد الثلاثاء. وهذه أبرز الواردات من الدول الثلاث التي قد تصبح أكثر تكلفة: الخضروات والفواكه:تستورد الولايات المتحدة نحو نصف الخضروات و40 من الفواكه من المكسيك. وتعد المكسيك المصدر الرئيسي للأفوكادو، حيث توفر أكثر من 90 من الأفوكادو المستهلك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونها المورد الأجنبي الأول للفلفل الحلو والخيار والقرع. التكيلا والمشروبات الكحولية:شكلت المشروبات الكحولية نحو ربع إجمالي الواردات الزراعية الأميركية من المكسيك في عام 2023. وتعد المكسيك المصدر الرئيسي للتكيلا والميزكال، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للبيرة والمشروبات الكحولية المستوردة. قطع غيار السيارات:تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من كندا والمكسيك، بما في ذلك أجزاء حيوية مثل الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. وتستورد الولايات المتحدة أيضاً نصف السيارات المجمعة من البلدين. الملابس:تُصدّر الصين نحو 30 من إجمالي منتجات الملابس في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 2 للعلامات التجارية التي تعتمد على الموردين الصينيين مثل أريتزيا وتومي باهاما. وتأتي هذه الرسوم في إطار ردة فعل من ترمب على ما وصفه بفشل كندا والمكسيك والصين في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات مثل الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية. أبرز الواردات من المكسيك وكندا والصين: من المكسيك: السيارات والشاحنات والحافلات، الإلكترونيات. من كندا: النفط، السيارات، أجزاء المركبات، الألمنيوم. من الصين: الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر، الألعاب. وأعلنت الإدارة الأمريكية أن واردات الطاقة من كندا مثل النفط والكهرباء ستكون معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 25، وستواجه بدلاً منها رسوماً بنسبة 10، وذلك بهدف تقليل الضغوط على أسعار البنزين وزيت التدفئة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام