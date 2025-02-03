موانئ العراق تعلن إحصائية إرساء السفن لعام 2025

2025-02-03 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين، عن إحصائية قسم الشؤون البحرية للشهر الماضي (كانون الثاني/ يناير 2025)، حيث بلغ عدد السفن التجارية والناقلات النفطية التي رست في الموانئ العراقية أكثر من 300 سفينة وناقلة.

وقال فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز إن "الإحصائية خلال الشهر المذكور بلغت 341 سفينة وناقلة نفطية تم إرساؤها في عدد من الموانئ العراقية."

وأوضح أن "العمليات شملت الموانئ الكبرى في العراق، بما في ذلك المرافئ النفطية والتجارية، حيث تم إرساء 74 ناقلة نفطية في المرافئ النفطية في مياه الخليج العربي، فيما تم إرساء 161 سفينة وناقلة في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي."

وأضاف الفرطوسي أن "ميناء خور الزبير التخصصي شهد إرساء 68 سفينة وناقلة، بينما تم إرساء 8 ناقلات في مرفأ الغاز السائل، و 29 سفينة في ميناء أبو فلوس".

وأمس الأحد الثاني من شباط الجاري، أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، عن استقبال 11 ناقلة نفط رست على أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي.

وتعتبر موانئ العراق جزءاً أساسياً من بنيته التحتية الاقتصادية، حيث تعد بوابة حيوية لتصدير النفط والمنتجات الأخرى فضلا عن استيراد البضائع، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي.