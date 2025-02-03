حيدر الملا: الدول الدستورية يجب ان تحصر السلاح وسلطة استخدامه بيدها فقط

2025-02-03 10:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في تحالف العزم حيدر الملا اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، الدول التي تحترم القانون والدستور، تحصر السلاح بيدها فقط مع سلطة استخدامه.

وكتب الملا تغريدة على منصة "اكس" تابعتها "بغداد اليوم"، "الدولة الدستورية يجب ان تحتكر ملف السياسة الخارجية، فلا تسمح بإطلاق التصريحات جزافاً بالشكل الذي يؤثر على علاقاتها الخارجية، مبينا ان خيار (الدولة) فيه ربح للجميع وفقدانها، يؤدي خسارة للجميع".







