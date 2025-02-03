الموانئ تعلن عن إحصائية عمليات قسم الشؤون البحرية خلال الشهر الماضي

2025-02-03 10:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، عن إحصائية عمليات قسم الشؤون البحرية في الشركة خلال الشهر الماضي ، فيما أشارت إلى أن هذه الإحصائيات تظهر استمرار النشاط التجاري وحركة الملاحة البحرية على الرغم من التحديات العالمية في صناعة النقل البحري.

وقال مدير عام شركة الموانئ، فرحان الفرطوسي في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إحصائية عمليات قسم الشؤون البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق خلال شهر كانون الثاني 2025، بلغت إرساء (341) سفينة وناقلة نفطية، وذلك في عدد من الموانئ العراقية" ،مبيناً أن "عمليات الإرساء شملت الموانئ العراقية الكبرى، بما في ذلك المرافئ النفطية والموانئ التجارية، حيث تم إرساء (74) ناقلة نفطية في المرافئ النفطية في مياه الخليج العربي، فيما رست في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي (161) سفينة وناقلة".

وأضاف أن "ميناء خور الزبير التخصصي، شهد إرساء (68) سفينة وناقلة، ومرفأ الغاز السائل رست عنده (8) ناقلات، بينما تم إرساء (29) سفينة في ميناء أبو فلوس"، مشيراً إلى أن "هذه الإحصائيات تظهر استمرار النشاط التجاري وحركة الملاحة البحرية على الرغم من التحديات العالمية في صناعة النقل البحري".

وأكد أن "هذه الأرقام تدل على قدرة الموانئ العراقية في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية"، مشيداً بـ"الدور المهم الذي تلعبه هذه الموانئ في تعزيز التجارة والنقل البحري".

وتابع ،أن "نجاح هذه العمليات يعكس الالتزام المستمر من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في تحقيق التميز في الخدمات اللوجستية البحرية"، منوهاً بأن "هذه الأرقام تؤكد أن الموانئ العراقية تواصل تقدمها في تقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني".