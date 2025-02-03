كربلاء المقدسة تطلق مشروع الرادارات المرورية

2025-02-03 10:55:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أطلق محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاثنين، مشروع منظومة الرادارات المرورية في المحافظة لتطبيقها بعد إكمال إنجازها بشكل كامل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، أطلق مشروع منظومة الرادارات المرورية في المحافظة لتطبيقها بعد إكمال إنجازها بشكل كامل".

وأوضح أن "المنظومة تتضمن تسجيل حالات تجاوز السرعة المحددة قانوناً وكذلك عدم الالتزام بمبادئ السلامة والأمان، ولاسيما ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب الذي بجانبه، فضلاً عن عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية، وكذلك استعمال الهاتف أثناء القيادة ورمي النفايات من نافذة السيارة، إضافة إلى تجاوز السرعة 30كم /ساعة بالقرب من المدارس".