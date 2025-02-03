لجنة التربية النيابية: الاستعدادات اكتملت للفصل الثاني والذي يبدأ الأربعاء المقبل "دون تأجيل"

2025-02-03 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، اكمال وزارة التربية جميع الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسيِّ الثاني.

وقال القيسي في منشور على قناته الشخصية على منصة "تلغرام"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة التربية ابلغته بإكمال جميع الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسيِّ الثاني الذي سيبدأ الأربعاء المقبل من دون تأجيل".

واضاف ان "الأسبوع الثاني من بدء دوام الفصل الثاني سيشهد امتحانات الطلبة والتلاميذ المؤجِّلين للمراحل المنتهية وغير المنتهية لامتحانات نصف السنة".