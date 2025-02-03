الموقف المروري.. توقف شبه تام بحركة السير في اغلب شوارع وتقاطعات بغداد

2025-02-03 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، زخما مروريا كذلك في اغلب التقاطعات المرورية، خاصة مع ساعات الصباح الأولى.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر الائمة مغلق لأغراض الصيانة

جسر الحبيبية باتجاه وزارة النفط مزدحم

سريع الدورة مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

جسر الرستمية مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

شارع الشيخ عمر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع الجوازات مزدحم

شارع المغرب مزدحم

الوزيرية مزدحمة

تقاطع عقبة مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع النضال مزدحم