السليمانية وكركوك.. قاتل امرأة يسلم نفسه والعثور على جثة شاب

2025-02-03 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادتمديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، بأن قاتل امرأة سلم نفسه بعد ارتكابهالجريمة وسط المدينة، فيما كشف مصدر في كركوك عن العثور على جثة شاب قتل بإطلاقاتنارية.

وقالت مديرية شرطةالسليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة قتل وقعت مساء أمس فيشارع (كاني كوردا) وسط المدينة، حيث أقدم شخص على قتل امرأة عبر إطلاق النارعليها، وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة وبدأت تحقيقاتها المكثفةلتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه".

وأضافت "بعدساعات من وقوع الحادثة، سلّم الجاني نفسه طوعًا إلى الشرطة، حيث تم القبض عليهوبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة"، مبينة أن "المتهم، الذي يُدعى (ع.س) من مواليد 1984، تم توقيفه بناءً على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي،تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي كركوك، أفاد مصدرفي الشرطة المحلية، بأن "الشرطة تلقت بلاغا عن وجود جثة لشاب بعمر 22 عاما،في منطقة رأس دوميز وسط كركوك، حيث تم إجراء الكشف على موقع الحادثة وتبين مقتلالشاب برصاصتين في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر لوكالةشفق نيوز، أن "قوة من شرطة طوقت المكان، وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت الجثةللطب العدلي لمعرفة أسباب القتل هي جنائية أم عشائرية".