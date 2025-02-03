شرطة ديالى وخلية الصقور الاستخبارية تطيحان بأحد اخطر الإرهابيين في المحافظة

2025-02-03 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، الاطاحة بأحد اخطر الإرهابيين في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى شرعت بعمليات البحث والتحري عن احد اخطر الارهابيـين ارتكب جرائم إرهابية بحق ابناء المحافظة".

واضافت انه "تم القاء القبض عليه وفق المادة 4 إرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب".