رئيس الجمهورية: العراق يرحب بكل جهد يدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول

2025-02-03 12:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن العراق يرحب بكل جهد يدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول، مشيراً إلى أن السياحة ليست قطاعاً اقتصادياً فقط بل هي جسرٌ للتواصل بين الشعوب والثقافات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي ورئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد آل فهيد، ومدير عام إدارة النقل والسياحة في جامعة الدول العربية، بهجت أبو النصر، وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار ،أحمد فكاك البدراني".

وأضاف البيان أن "وزير السياحة والآثار المصري، نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية، وتهانيه باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، كما حمل الرئيس، عبد اللطيف جمال رشيد الوزير المصري تحياته إلى نظيره المصري، وتمنياته إلى الشعب المصري دوام التقدم والازدهار".

وتابع أن "اللقاء استعرض أهمية توسيع آفاق التعاون لدعم الجهود المشتركة لإنجاح بغداد عاصمة للسياحة العربية، والنهوض بالسياحة كقطاع اقتصادي وثقافي محوري، بما يعزز مكانة العراق السياحية عربياً ودولياً".

وأكد رئيس الجمهورية أن "السياحة ليست قطاعاً اقتصادياً فقط بل هي جسرٌ للتواصل بين الشعوب والثقافات، وبما يرسخ فرص التفاهم والتعاون"، موضحاً أن "العراق يرحب بكل جهد يدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول".

بدورهم، تطرق الضيوف إلى أن "اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية سيشكل نقطة انطلاق لتطوير السياحة في العراق والمنطقة، ويؤكد مكانة بغداد كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين العربي والدولي"، معبرين عن "سعادتهم لزيارتهم العراق وتواجدهم في بغداد، متمنين دوام الأمن والاستقرار للشعب العراقي".