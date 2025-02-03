2025-02-03 12:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أکد رئیس البرلمان العراقي محمود المشهداني، يوم الاثنين، أنالعراق یعتبر إيران سنداً قویاً، فيما أشار إلى استمرار العلاقات القوية بين بغدادوطهران خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، أن"نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حاجي بابايي، أكد خلال استقباله لمشهداني،أن العراق بلد مهم بالنسبة لإيران ودول محور المقاومة"، مضيفا "یتوجب علیناأن نقف في صف واحد ونسیر جنباً إلی جنب للحفاظ علی مصالح شعبینا ومعتقداتنا".

من جانبه أعرب المشهداني، خلال اللقاء عن "إرتیاحه للزیارة"،قائلاً إن "إيران بلد جار، وهناك مصالح مشترکة بین البلدین.

واضاف المشهداني، وفق الوكالة الايرانية، أن "العراق کان ولایزال یعتبرالجمهوریة الإسلامية الإيرانية سنداً قویاً جداً في مراحل عديدة لاسيما في فترةهجوم داعش".

وأشار المشهداني إلی "العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين"،مبيناً أن "العراق دائماً انتفع باستشارات وآراء إيران وتحدیداً في الوقتالذي تعیش فیه دول المنطقة ظروفاً خاصة".

وتابع المشهداني، أن "الزيارة تهدف إلى مناقشة الأهداف المشترکةوالظروف الخاصة لدول المنطقة لاسيما شعب غزة".

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم أمس الأحد، إلىالعاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية على رأس وفد نيابي كبير.