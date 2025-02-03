2025-02-03 12:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين ما تداولته منصات إعلامية من الإدلاء بتصريح تضمن رفضه تنصيب محمد شياع السوداني رئيسا لوزراء العراق مجدداً.

وقال مقر بارزاني في توضيح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض المنصات الإعلامية والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً منسوباً إلى الرئيس بارزاني، وزعمت بأنه يرفض إعادة تنصيب محمد شياع السوداني لتولي رئاسة وزراء العراق مجدداً.

وأضاف، من هنا نؤكد أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة، وأن الهدف من نشر مثل هذه الشائعات هو زعزعة ما تحقق من انفراج والأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.