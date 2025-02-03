بقيمة 13 مليار دولار.. الصادرات التركية للعراق ترتفع وتضعه بالمرتبة الرابعة

2025-02-03 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئةالاحصاء التركية، يوم الإثنين، أن قيمة الصادرات التركية إلى العراق بلغت أكثر من13 مليار دولار خلال العام الماضي 2024.

وقالت الهيئة في جدول،أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قيمة الصادرات التركية إلى العراق خلال العامالماضي 2024 بلغت 13 ملياراً و34 مليوناً و364 الف دولار، مرتفعا عن العام الذيسبقه بنسبة 4.38% والذي بلغ 12 مليارا و759 مليونا و358 ألف دولار، ومنخفضة بنسبة 5.49% عن عام 2022 الذي بلغتفيها الصادرات للعراق 13 مليارا و750 مليونا و276 ألف دولار".

وأضافت أن"العراق بذلك يحتل المرتبة الرابعة بين بلدان العالم من حيث الصادراتالتركية"، مبينة أن "نسبة حصة العراق من الصادرات التركية للعالم بلغت5%".

وأشارت إلى أن"ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا للعالم، حيث صدرت اليها ماقيمته 20 مليارا و434 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغتقيمتها 15 مليارا و348 مليون دولار، وتليها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 15مليارا و289 مليون دولار".