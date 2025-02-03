وزير العدل يعلن اتخاذ جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين

2025-02-03 12:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، اتخاذ جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين، موجهاً الجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم العقارية.

وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل، خالد شواني، استقبل قداسة مار كوركيس الثالث يونان، جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، حيث جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية أملاك المسيحيين وضمان حقوقهم العقارية".

وأكد الوزير أن "وزارة العدل اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية الأملاك الخاصة، من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات العقارية، لا سيما للمسيحيين المقيمين خارج العراق".

وأشار إلى أن "الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات التي تضمن حماية الحقوق العقارية لأبناء هذا المكون، في إطار جهودها للحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهم".

وأعرب قداسة البطريرك عن "شكره وامتنانه لوزير العدل"، مثمناً "جهود الوزارة في تقديم التسهيلات اللازمة لأبناء الديانة المسيحية".