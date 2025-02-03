13 مليار دولار صادرات تركيا الى العراق خلال العام الماضي 2024

2025-02-03 12:25:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم الإثنين، أن قيمة الصادرات التركية إلى العراق بلغت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي 2024. وقالت الهيئة، إن قيمة الصادرات التركية إلى العراق خلال العام الماضي 2024 بلغت 13 ملياراً و34 مليوناً و364 الف دولار، مرتفعا عن العام الذي سبقه بنسبة 4.38 والذي بلغ 12 مليارا و759 مليونا و358 ألف دولار، ومنخفضة بنسبة 5.49 عن عام 2022 الذي بلغت فيها الصادرات للعراق 13 مليارا و750 مليونا و276 ألف دولار. وأضافت أن العراق بذلك يحتل المرتبة الرابعة بين بلدان العالم من حيث الصادرات التركية، مبينة أن نسبة حصة العراق من الصادرات التركية للعالم بلغت 5. وأشارت إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا للعالم، حيث صدرت اليها ما قيمته 20 مليارا و434 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت قيمتها 15 مليارا و348 مليون دولار، وتليها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 15 مليارا و289 مليون دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام