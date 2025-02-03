2025-02-03 12:25:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي النائب شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن صرف 18 راتباً للموظفين الذين سيُحالون إلى التقاعد في الإقليم، وفقاً لقانون التقاعد الاتحادي الموحد. وأوضح دوبرداني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن الاتفاق ينص على منح المتقاعدين 12 راتباً كمكافأة نهاية خدمة، بالإضافة إلى 6 رواتب عن الإجازات المتراكمة للموظفين الذين لديهم خدمة لا تقل عن 25 سنة. وأشار النائب، إلى أن الرواتب الـ12 سيتم صرفها من قبل وزارة المالية الاتحادية وفق شروط محددة، فيما سيتم دفع الرواتب الـ6 عن الإجازات المتراكمة من خلال الدوائر المختصة في الإقليم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام