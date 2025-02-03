نادي النجف: الأزمة المالية تهدد مسيرة الفريق والآمال معلقة على الدعم الحكومي
2025-02-03 12:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي، عباس مهدي، أن الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد قد ألقت بظلالها على نتائج الفريق في المسابقة المحلية .
وقال مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" النادي يواجه تحديات مالية كبيرة، إلا أن هناك جهوداً مستمرة من قبل الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها محافظة النجف وأعضاء البرلمان، لدعم النادي وتوفير الموارد اللازمة".
وأشار مهدي إلى أن" الحكومة تعمل على معالجة الأزمة المالية، حيث خصص رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مبالغ مالية بهدف تنفيذ الدعم للأندية، إلا أن نقص السيولة النقدية لا يزال يشكل عائقاً أمام تحقيق ذلك".
وأضاف مهدي أن" إدارة نادي النجف تعمل بجد لإيجاد حلول لهذه الأزمة، كما أن محافظ النجف يبذل جهوداً كبيرة لتوفير الدعم المالي للنادي. وأعرب مهدي عن تفاؤله بتحسن الأوضاع المالية في المستقبل القريب، مؤكدا أن" الإدارة تسير في الاتجاه الصحيح لضمان استقرار النادي وتمكينه من تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المقبلة."
أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي، عباس مهدي، أن الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد قد ألقت بظلالها على نتائج الفريق في المسابقة المحلية .
وقال مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" النادي يواجه تحديات مالية كبيرة، إلا أن هناك جهوداً مستمرة من قبل الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها محافظة النجف وأعضاء البرلمان، لدعم النادي وتوفير الموارد اللازمة".
وأشار مهدي إلى أن" الحكومة تعمل على معالجة الأزمة المالية، حيث خصص رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مبالغ مالية بهدف تنفيذ الدعم للأندية، إلا أن نقص السيولة النقدية لا يزال يشكل عائقاً أمام تحقيق ذلك".
وأضاف مهدي أن" إدارة نادي النجف تعمل بجد لإيجاد حلول لهذه الأزمة، كما أن محافظ النجف يبذل جهوداً كبيرة لتوفير الدعم المالي للنادي. وأعرب مهدي عن تفاؤله بتحسن الأوضاع المالية في المستقبل القريب، مؤكدا أن" الإدارة تسير في الاتجاه الصحيح لضمان استقرار النادي وتمكينه من تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المقبلة."