الشرطة في مواجهة حاسمة أمام استقلال طهران بنخبة آسيا اليوم
2025-02-03 12:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
يستضيف ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية، طهران، بتمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة مهمة تجمع أصحاب الأرض والجمهور فريق استقلال طهران وضيفه الشرطة ضمن منافسات بطولة أندية آسيا للنخبة.
يبحث فريق الشرطة عن فوزه الأول، في مباراة الخيار الواحد، من أجل الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني، لاسيما أنها لم تتبقَ سوى ثلاثة مقاعد متاحة للتأهل إلى الدور المقبل، من منطقة الغرب، إذ حجز الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر، إلى جانب السد القطري والوصل الإماراتي، أماكنهم في دور الـ16.
ويقف القيثارة في المركز الثاني عشر (الأخير)، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين بمواجهتي النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي، مقابل (4) خسارات أمام الهلال والأهلي السعوديين والوصل الإماراتي وبرسيبوليس الإيراني.
يستضيف ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية، طهران، بتمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة مهمة تجمع أصحاب الأرض والجمهور فريق استقلال طهران وضيفه الشرطة ضمن منافسات بطولة أندية آسيا للنخبة.
يبحث فريق الشرطة عن فوزه الأول، في مباراة الخيار الواحد، من أجل الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني، لاسيما أنها لم تتبقَ سوى ثلاثة مقاعد متاحة للتأهل إلى الدور المقبل، من منطقة الغرب، إذ حجز الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر، إلى جانب السد القطري والوصل الإماراتي، أماكنهم في دور الـ16.
ويقف القيثارة في المركز الثاني عشر (الأخير)، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين بمواجهتي النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي، مقابل (4) خسارات أمام الهلال والأهلي السعوديين والوصل الإماراتي وبرسيبوليس الإيراني.