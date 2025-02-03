2025-02-03 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن مغادرة 86 لبنانياً من محافظة ديالى إلى بلادهم بعد بقائهم كضيوف لدى عوائل عراقية لأكثر من أربعة أشهر.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى، سيف عمر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللبنانيين الـ86 الذين يمثلون الوجبة الخامسة تم نقلهم إلى مطار بغداد الدولي عبر رحلة مجانية إلى بيروت بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين".

وأضاف عمر، أن "اللبنانيين تم نقلهم من مختلف مدن ديالى، ومنها بعقوبة، بواسطة باصات لتوصيلهم إلى مطار بغداد الدولي".

وأكد أن "ما تبقى من اللبنانيين، وعددهم 50 شخصاً، سيغادرون في رحلة أخيرة نهاية الأسبوع الجاري، وبذلك تنتهي عملية نقل جميع اللبنانيين الذين كانوا ضيوفاً في ديالى على العوائل العراقية".

وأشار إلى أن "عملية نقل اللبنانيين تتم بإشراف مباشر من وزيرة الهجرة والمهجرين، وببرنامج متكامل لدعم الأشقاء اللبنانيين". لافتاً إلى أن "العائلات اللبنانية قضت أكثر من أربعة أشهر كضيوف في ديالى وتلقت الدعم والإسناد بشكل مباشر من قبل العوائل العراقية".

وأوضح أن "نهاية الأسبوع الجاري ستشهد نقل باقي اللبنانيين، وبذلك نصل إلى إتمام برنامج عودتهم إلى وطنهم، مع تحمل وزارة الهجرة كافة النفقات بناء على توجيهات مجلس الوزراء".

يُذكر أن أكثر من 500 عائلة لبنانية حلت ضيوفاً على عوائل ديالى بعد الأحداث التي مرت بها مناطقهم، وأغلبهم من ذوي الشهداء، ومع عودة الأوضاع إلى الاستقرار بدأ برنامج عودتهم إلى لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.