إيران: زيارة المشهداني تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية

2025-02-03 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، أن زيارة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني إلى العاصمة طهران تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

ونفى بقائي في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أي تكهنات بشأن طبيعة الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العراقي والوفد المرافق له.

وقال بقائي "هذه الزيارة تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية، ووفقًا للبرنامج المخطط، سيلتقي رئيس البرلمان العراقي برئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لإجراء محادثات ومشاورات".

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "الزيارة تعكس العلاقات الجيدة بين إيران والعراق، وتهدف إلى التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية".

وبدأ رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد لقاء رسمي مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف في مبنى البرلمان الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية تابعتها "بغداد اليوم"، أن المشهداني الذي وصل إلى طهران يوم أمس في زيارة رسمية بدأ بعقد لقاء رسمي مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان المشهداني، وصل إلى طهران على رأس وفد رسمي، في زيارة تهدف إلى إجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب الإعلام الإيراني فقد كان في استقبال الوفد العراقي بمطار مهرآباد الدولي، حمید رضا حاجي ‌بابايي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إلى جانب مجتبی نقد علي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والعراق ونيجيريا وسلوفاكيا.