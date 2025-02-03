التربية تنجز وتؤهل 6000 مشروعا تربويا

2025-02-03 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن منجزاتها بمجال تشييد وتأهيل وترميم الأبنية المدرسية عام 2024.

واضاف المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها أنجزت 5604 مشروعا تربويا متنوعا، منها انجاز 1903 مدرسة جديدة وترميم 3701 أخرى، إضافة الى نقل ملكية 687 قطعة أرض لصالح الوزارة، وإزالة 310 تجاوزا على الأراضي المخصصة للوزارة، وتحويل قطعة أرض من حضانات إلى أراضٍ تربوية".

كما أشار البيان الى "الشروع بترشيح ٦٠٠ قطعة أرض خصصت قريبا لبناء المشاريع التربوية النموذجية في عموم محافظات العراق ضمن صندوق العراق للتنمية"، مبينا انها "نفذت بوتيرة متسارعة ضمن منهاج البرنامج الحكومي الواعد والرامي الى تأمين مساحات واسعة لإنهاء ملف أزمة المدارس وتحسين البيئة التعليمية بشكل يليق بالطالب العراقي".

وزاد، ان " المديرية العامة للتخطيط التربوي كان لها الدور في الاحصائيات للمشاريع المنجزة او قيد ذلك".