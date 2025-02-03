2025-02-03 13:18:39 - المصدر: ايشان

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مقالا للكاتب رونين تال، استعرض فيه كتابا حمل اسم “السيف سيفتك بطريقة أو بأخرى”، من تأليف عقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي يدعى عساف هزاني، واعتمد على مذكراته الحربية في تأليف الكتاب الذي جمع بين تجاربه الشخصية وتحليله النقدي مستخدمًا أدوات أنثروبولوجية. وخلال قصول الكتاب يروي هزاني العالم في الأنثروبولوجيا قصة […]

ظهرت المقالة كتاب إسرائيلي يكشف “الروح الانتقامية” لجيش الكيان وكيف تحول إلى ميليشيات أولاً على ايشان.



