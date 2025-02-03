2025-02-03 13:18:39 - المصدر: ايشان

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية التقارير عن حقائب أموال إيرانية ترسل للبنان بأنها “تشويه إعلامي من إسرائيل لعرقلة إعادة الإعمار. وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في لبنان تتحدث عن قيام دبلوماسيين إيرانيين وأشخاص آخرين بتسليم حقائب تحتوي على عشرات الملايين من الدولارات نقدا إلى “حزب الله”، وقالت إنها “محاولة من […]

ظهرت المقالة إيران تعلق بشأن “حقائب أموال ترسل إلى لبنان” أولاً على ايشان.



