التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2025-02-03 13:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة التقاعد، اليوم الاثنين، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.

وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي وبمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، نعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر شباط 2025".

وأضاف أن "عدد القيود بلغ (4483) قيداً"، منوهاً بأن "الهيئة تدعو من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم".