الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | خطاب المالكي طائفي ومشحون جدا
فيديو | خطاب المالكي طائفي ومشحون جدا
نسخ الرابط
2025-02-03 13:20:01 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | خطط حكومية لتأهيل أماكن تراثية وأثرية في العراق خلال العام الحالي | صباحكم
فيديو | مجلس النواب.. صوت العقل يغلب التعصب ويمرر قانون الموازنة العامة
فيديو | طبيب عراقي يبتكر قلباً صناعياً يوازي الطبيعي في أدائه
فيديو | هل يعرقل التصعيد في كورسك مساعي ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ | #غرفة_ال...
فيديو | النشرة الصباحية | الشرع يزور الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي
فيديو | الاولى تواكب تظاهرات السليمانية احتجاجا على عدم صرف الرواتب
فيديو | شابة دهوكية تفتتح محلاً لكوي الملابس
فيديو | رسالة شديدة اللهجة لبنما