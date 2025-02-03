الاعرجي والمالكي يستعرضان التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي
2025-02-03 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي
التقى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي،اليوم الإثنين ، رئيس ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي.
وشهد اللقاء ، استعراض مجمل التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي .
وجرى خلال اللقاء ايضاً، التأكيد على أهمية دعم الجهد الأمني والاستخباري، للحفاظ على أمن واستقرار البلد ومنجزاته الوطنية.
المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي
3-شباط-2025