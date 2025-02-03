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الاعرجي والمالكي يستعرضان التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي

الاعرجي والمالكي يستعرضان التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي
الاعرجي والمالكي يستعرضان التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي
2025-02-03 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي



التقى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي،اليوم الإثنين ، رئيس ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي.


وشهد  اللقاء ، استعراض مجمل التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي .


وجرى خلال اللقاء ايضاً، التأكيد على أهمية دعم الجهد الأمني والاستخباري، للحفاظ على أمن واستقرار البلد ومنجزاته الوطنية.


المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي 

3-شباط-2025

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