الاعرجي والمالكي يستعرضان التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي

2025-02-03 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي









التقى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي،اليوم الإثنين ، رئيس ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي.





وشهد اللقاء ، استعراض مجمل التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي .





وجرى خلال اللقاء ايضاً، التأكيد على أهمية دعم الجهد الأمني والاستخباري، للحفاظ على أمن واستقرار البلد ومنجزاته الوطنية.





المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

3-شباط-2025