المشهداني للإيرانيين: احسموا خلافاتكم مع أمريكا بالحوار

2025-02-03 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، إيران إلى حسم خلافاتها مع الدول الغربية وأمريكا بالحوار.

وقال المشهداني في مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في طهران تابعته "بغداد اليوم": "ندعو الجمهورية الإسلامية إلى حل خلافاتها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة عبر الحوار".

وبدأ رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الاثنين، عقد لقاء رسمي مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف في مبنى البرلمان الإيراني.

وكان المشهداني، وصل إلى طهران على رأس وفد رسمي، في زيارة تهدف إلى إجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب الإعلام الإيراني فقد كان في استقبال الوفد العراقي بمطار مهرآباد الدولي، حمید رضا حاجي ‌بابايي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إلى جانب مجتبی نقد علي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والعراق ونيجيريا وسلوفاكيا.