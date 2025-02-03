السوداني يوجه بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وتزوير معاملات ضحايا الإرهاب

2025-02-03 13:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، هيئةالنزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحاياالإرهاب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السودانيوجه بحسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وحسم الملف التحقيقي الخاصبعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين،وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهابيتخللها التزوير".

وشدد السوداني، بحسب البيان، على "الضرورة القصوى لحماية الأموالالعامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة،أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمانالمستحقين من حقوقهم أو تعطيلها".

وجدد السوداني، توجيهاته إلى الجهات المعنية بـ "الإسراع في اتخاذجملة من الإجراءات، للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتبالمتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدماتالدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعةاسترداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءاتالقانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة".