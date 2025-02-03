العدل العراقية: ضوابط جديدة لحماية أملاك المسيحيين وتسهيل معاملاتهم العقارية

2025-02-03 13:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الاثنين، عن إصدار جملةمن الضوابط الجديدة لحماية أملاك المسيحيين في البلاد، فيما أشار إلى تقديم كافةالتسهيلات لإنجاز معاملاتهم العقارية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شواني، استقبل قداسةمار كيوركيس الثالث يونان، جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراقوالعالم، حيث جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية أملاكالمسيحيين وضمان حقوقهم العقارية".

وأشار شواني، إلى أن "وزارة العدل اتخذت جميع التدابير اللازمة لحمايةالأملاك الخاصة، من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم التسهيلاتالمطلوبة لإنجاز المعاملات العقارية، لا سيما للمسيحيين المقيمين خارج العراق".

وأضاف أن "الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات التي تضمن حماية الحقوقالعقارية لأبناء هذا المكون، في إطار جهودها للحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز الضماناتالقانونية الخاصة بهم".

بدوره، ثمن قداسة البطريرك، بحسب البيان، جهود الوزارة في تقديم التسهيلاتاللازمة لأبناء الديانة المسيحية.

والسبت، أكد زعيم الكنيسة الكلدية البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو،أن الوجود المسيحي في العراق مهدد بسبب "الطائفية والمحاصصة".