المشهداني: بحثنا في طهران ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الأمني بين العراق وإيران

2025-02-03 13:25:02 - المصدر: واع

طهران – واع – دريد زهير

أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين، عن أهم الملفات التي تم تناولها خلال زيارته إلى طهران، مؤكدًا أن ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الأمني كانت من أبرز المحاور التي تم مناقشتها مع الجانب الإيراني.

وقال المشهداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحثنا جميع الملفات المهمة مع الجانب الإيراني، حيث كانت ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الأمني بين العراق وإيران من أبرزها".

وأضاف المشهداني: "ناقشنا السبل الكفيلة بدعم استقرار المنطقة أمنياً"، مؤكدًا أن "العراق لن يتخلى عن ثوابته العربية والإسلامية، وهو منفتح على الجميع".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى: "السعي إلى تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، حيث بحثنا مع رئيس مجلس النواب العراقي الربط السككي مع العراق".

وشدد على ضرورة "تفعيل اللجان المشتركة مع العراق"، مستدركًا بالقول: "لدينا طموح وإرادة للدفاع عن العالم الإسلامي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية".

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، مساء أمس الأحد، إلى طهران على رأس وفد برلماني رفيع، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.