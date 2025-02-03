الفنان مازن محمد مصطفى يشارك في عمل مسرحي جديد

2025-02-03 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد سميسم

تصوير: واثق خزاعي

يستعد الفنان العراقي القدير، مازن محمد مصطفى لخوض عمله المسرحي الجديد بعنوان (سباق الخبز) من إنتاج دائرة السينما والمسرح، تأليف الفنان ماجد درندش وإخراج إبراهيم حنون.

وقال الفنان مازن محمد مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نستعد في دائرة السينما والمسرح لعرض مسرحية (سباق الخبز) المأخوذة عن قصة الكاتب الألماني برتولد بريخت".

وأضاف: "سوف نعرض المسرحية بروحية وتأليف جديد وليس النص الأصلي للمسرحية، إذ تتناول الظرف الذي يعيشه المواطن العراقي بعد عام 2003 وحتى الان وما مر به العراق من صراعات وتقلبات سياسية واجتماعية كثيرة".

وأشار الى أنه "من المؤمل أن تعرض المسرحية على خشبة المسرح الوطني والتي يشارك فيها الفنانون، حسن هادي وماجد درندش ومازن محمد مصطفى".