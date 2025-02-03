وزير التربية يلتقي بممثل الأمين العام للأمم المتحدة

2025-02-03 14:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان.

وذكرت وزارة التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أكد أهمية التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية ذات الكفاءة والخبرة العلمية العالية لتحسين البنى التحتية التربوية، وذلك في أثناء لقائه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، في مبنى الوزارة".

واضافت ان "الاجتماع ركز على ضرورة تعضيد العلاقات الدولية للحصول على الدعم الأممي المتكامل للطاقات الطلابية الإبداعية المتميزة، ضمن منهاج وزاري وضع في أولوياته تطوير الملف التربوي وفتح الفرص امام الجميع للتعلم على وفق فلسفة حديثة تتصدرها المشاريع الحيوية".

وبينت الوزارة ان "الاجتماع حضره وكيل الوزارة للشؤون الإدارية محمد ضايع العزاوي ومدير عام المناهج رياض العمري".