ديالى بالصدارة.. العراق يسجل 62 هزة أرضية في شهر

2025-02-03 14:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية،يوم الاثنين، عن تسجيل 62 هزة أرضية في البلاد خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيماأكد أن قوة الهزات تتراوح ما بين درجة إلى 5 درجات.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مراصدها سجلتالنشاط الزلزالي في العراق والدول المجاورة لشهر كانون الثاني/يناير 2025، بواقع92 هزة أرضية منها 62 داخل العراق توزعت ما بين ديالى وأربيل ونينوى والسليمانيةوميسان وكركوك ودهوك".

وأضاف التقرير، أن "قضاء خانقين في ديالى سجل النسب الأعلى في عددالهزات الأرضية"، مبيناً أن "22 هزة سجلت داخل إيران و8 داخل تركيا".

ووفقاً للتقرير، فإن قوة الهزات تراوحت ما بين (1-5) درجة، وبعمق ما بين 4و 38 كيلومتراً.

وأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت مبكر من، صباحيوم أمس الأحد، تسجيل هزة ارضية في قضاء مندلي التابعة لمحافظة ديالى.

وأخبر مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبدالخالق، وكالة شفق نيوز، في وقتسابق، بأن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضية قويةبحلبجة في إقليم كوردستان خلال العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضية وعندتحركها تحولت المنطقة إلى نشطة زلزالياً".