مسؤول حكومي يكشف عن موعد افتتاح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا

2025-02-03 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ الأنبار

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن موعد افتتاح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال تركي المحلاوي، مقام قضاء القائم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الإجراءات الخاصة بملف الدعم اللوجستي والخدمات في معبر القائم الحدودي العراقي جاهزة لاستئناف العمل فيه، إضافة إلى أن المعبر السوري أيضاً أصبح جاهزاً لاستقبال المسافرين والقوافل التجارية".

وأضاف المحلاوي أن "الوضع الأمني في المنطقة مستقر وهادئ، وليس هناك أي تحديات، وبالتالي فإن كل المرتكزات لاستئناف افتتاح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا باتت جاهزة بانتظار الضوء الأخضر من بغداد".

وأوضح أن "التوقعات تشير إلى أنه سيتم إعادة افتتاح المعبر نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وهذا الأمر مرهون في نهاية المطاف برؤية بغداد وما إذا كانت ستتخذ قرارًا بفتح المعبر واستئناف العمل فيه".

وأكد المحلاوي أنه "لا توجد محاذير أمنية في المنطقة الحدودية، وبالتالي جميع الأمور تشير إلى استئناف فتح المعبر القائم، لكن يبقى القرار في النهاية خاضعًا لصلاحيات الحكومة المركزية في بغداد".

وكان المحلاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، أن معبر القائم الحدودي يشهد منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، بناءً على تعليمات مباشرة من بغداد، لافتا إلى أنه يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجهة السورية بالدخول فوراً، فيما يسمح للسوريين الموجودين داخل العراق بالخروج من المعبر باتجاه بلادهم، لكن لا يُسمح لهم بالعودة مجددًا".

وأضاف المحلاوي أن العراق لا يقدم أي استثناءات لأي جنسية أجنبية أو عربية تأتي من سوريا باتجاه العراق عبر المعبر، موضحا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالعراقيين فقط".

وأشار إلى أن الأوضاع في المعبر هادئة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مؤشرات سلبية، لافتا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن عودة العبور بين الطرفين واستعادة المعبر لوضعه الطبيعي قد تبدأ في مطلع شباط المقبل، خاصة وأن الجانب السوري بدأ بترتيب أوراقه في المعبر الحدودي المقابل للقائم من ناحية وجود الموظفين والإجراءات الإدارية والأمنية الأخرى".