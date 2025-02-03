وكالة الاستخبارات تقبض على قاتل بعد 48 ساعة من ارتكاب جريمة في الديوانية

2025-02-03 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، القبض على قـ.ـاتل بعد 48 ساعة من ارتكاب جريمة في الديوانية.

وأوضح بيان، " تلقته، "بغداد اليوم"، ان "منظومة الاستخبارات في الديوانية علمت عن وجود حادث قـتل بظروف غامضة، فجرى استنفار جهدها الاستخباري والفني، وشكلت فريق عمل مشترك مع قيادة شرطة المحافظة وخلية الصقور الاستخبارية"، مؤكدا البيان أنه بعد 48 ساعة من وقوع الجريمة ألقي القبض على الجاني ".

وأضاف، " لدى التحقيق معه ومواجهته بالأدلة القاطعة اعترف صراحةً عن قيامه بعملية القـتل، وأُحيل الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".