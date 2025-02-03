المنتجات النفطية تضاعف الكمية المجهزة من زيت الغاز للمزارعين

2025-02-03 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، مضاعفة الكمية المجهزة من زيت الغاز للفلاحين والمزارعين من أصحاب المضخات الزراعية الداخلين ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025.

وذكر بيان للشركة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام الشركة، حسين طالب عبود، وجه فروع الشركة التوزيعية في المحافظات بالمباشرة بتجهيز المزارعين المشمولين بالخطة الزراعية للموسم الشتوي بالتنسيق مع مديريات الزراعة التابعة لكل محافظة مع مضاعفة حصصهم من مادة زيت الغاز ، لغرض دعمهم وسد حاجتهم من الوقود".

وأوضح البيان أن "التوجيهات المستمرة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع بتقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي، لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائي" .

من جانبه، قال مدير هيئة التجهيز، فلاح هاشم: إن "تحديد الكمية وتخصيصها للمزارعين يكون حسب المساحات المزروعة وفق الدونم ، أو بموجب الضوابط التجهيزية للآليات والمعدات والمضخات والمرشات الزراعية بعد تخيير المزارع وحسب رغبته لتتم بعدها المباشرة بتجهيز حصته المخصصة".