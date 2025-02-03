الإطار التنسيقي يكشف سبب عدم تهنئة العراق بتولي الشرع رئاسة سوريا

2025-02-03 15:05:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، الحاكمةفي العراق، يوم الاثنين، عن سبب عدم تهنئة الحكومة العراقية لأحمد الشرع لتسلمهرئاسة سوريا منذ أيام.

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراقلم يقدم التهاني إلى أحمد الشرع، لتسلمه رئاسة سوريا، بسبب وجود ملاحظات وإشكالياتعلى الشرع نفسه وكذلك بحق أشخاص آخرين ضمن حكومته خصوصاً وأن عليهم قضايا إرهابيةداخل العراق، وكانوا مع الإرهاب ضد العراق والعراقيين خلال السنوات الماضية".

وأضاف الحياني، أن "العراق ليس ضد تغيير النظام في سوريا اطلاقاً،وانما لديه ملاحظات على بعض شخوص هذا النظام، وعدم التهنئة لا يعني القطيعةالدبلوماسية ما بين بغداد ودمشق، بل العلاقة مستمرة وهناك تواصل مستمرة خاصة بمايتعلق بالجانب الأمني لتأمين الحدود وإبعاد أي مخاطر إرهابية عن العراق خلالالمرحلة المقبلة".

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم الأربعاء الماضي (30 كانون الثاني2025)، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرينعلى الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفوضت إدارة العمليات العسكرية في سوريا الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقتيتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.

ولم تصدر أي جهة نيابية أو حكومية أو رئاسية في العراق حتى الآن تهنئةلأحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، في وقت سارعت فيه عدة دولعربية وإقليمية إلى تهنئته.

فقد أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن، الصومال، السعودية، الإمارات، قطر،الكويت، البحرين، سلطنة عمان، السودان، اليمن وتركيا دعمها للقيادة الجديدة فيدمشق.

وفي 20 كانون الأول 2024، أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني،عن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق، مؤكدًا أن العراق ليس ضدالتواصل مع الإدارة السورية الجديدة طالما يصب ذلك في مصلحة استقرار سورياوالمنطقة.

وفي وقت سابق، أشار تقرير لمعهد ستيمسون الأمريكي، بترجمة وكالة شفق نيوز،إلى أن العراق وإقليم كوردستان يمتلكان فرصة للعب دور بناء في سوريا ما بعد الأسد،عبر تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية وتشغيل خط النفط العراقي-السوري،والمساهمة في الساحة الكوردية السورية.

وحذّر التقرير من أن الانتقال السياسي في سوريا قد يكون من الأصعب فيالتاريخ الحديث، مع مخاطر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة بتداعيات إقليميةواسعة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن هناك إمكانيةلتعاون عراقي-تركي-سوري في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن نجاح هذا التعاون يعتمدعلى موقف بغداد تجاه الحكومة السورية الجديدة وحزب العمال الكوردستاني.