2025-02-03 15:18:04 - المصدر: ايشان

أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكنها بدأت تنعكس على حياة الأمريكيين. وأشارت الصحيفة إلى أن “الرئيس ترامب اعترف يوم الأحد أن رسومه الجمركية الكبيرة ضد المكسيك وكندا قد تسبب “بعض الألم”، لكنها في النهاية ستؤدي […]

ظهرت المقالة معاناة الأمريكيين من رسوم ترامب الجمركية تبدأ حتى قبل دخولها حيز التنفيذ أولاً على ايشان.



