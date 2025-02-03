رئيسا النزاهة الاتحادية والبرلمانية يؤكدان ضرورة حماية المال العام ومراقبة التعاقدات

2025-02-03 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، على ضرورة الحفاظ على المال العام ومُراقبة التعاقدات والتأكُّد من سلامتها وعدم تضمُّنها فقراتٍ تتسبَّب في الإضرار بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "اللقاء بين الطرفين، الذي تمَّ في مقرّ الهيئة، تخلله التباحث حول صحَّة إجراءات وزارة الاتصالات في ملفّ تهريب سعات الإنترنيت وعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة (IQ) لخدمات الانترنيت".

وذكر الجنابي خلال اللقاء حسب البيان، أن إحدى شركات الاتصالات المُتعاقدة تستغلُّ الوزارة بمبالغ طائلةٍ، وتؤثر في البنى التحتيَّة للمشاريع المُنفَّذة، فضلاً عن احتماليَّة تسبُّبها بهدر المال العام.