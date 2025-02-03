وزارة النفط ترد على تقارير "استلام الخام الإيراني وإعادة تصديره باسم العراق"

2025-02-03 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة النفط، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، بشكل قاطع مزاعم شراء أو استلام العراق كميات من النفط الخام الإيراني وإعادة تصديره.

واكد بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "عمليات التصدير تخضع لضوابط صارمة، و كميات النفط الخام العراقي تُصدَّر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة و يتم بيعه بطريقة "FOB" من موانئ التصدير العراقية".

وأضاف البيان، "بالنسبة للمنتجات النفطية، فتُعلن الوزارة بشكل رسمي عن الكميات المخصصة للبيع، وتستقبل العروض من شركات محلية وعالمية موثوقة، ويتم تحميل الكميات من الموانئ العراقية بشفافية تامة، مع الالتزام بعدم التعامل مع أي شركات أو ناقلات تخضع لعقوبات دولية"، معلنة بذات الوقت أسماء جميع الناقلات التي تقوم بتحميل المنتجات النفطية من الموانئ العراقية تعزيزاً للشفافية".

وتابع، أن "العراق متعاقد مع منصات عالمية، مثل "وكالة كبلر" للتأكد من سلامة إجراءات نقل الكميات عبر البحر وعدم التلاعب فيها لحين وصولها إلى المقصد، وفي حال ظهر أي شيء خلاف ذلك يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركة المشترية".