ساعات لنهاية "الميركاتو الشتوي".. ترقب لصفقات أخيرة

2025-02-03 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنتهي فترةالانتقالات الشتوية في أوروبا في وقت لاحق من اليوم الإثنين، حيث تسعى فرق كرةالقدم لإبرام صفقات متأخرة قبل أن تنتهي.

وكان فريق أستون فيلاالإنكليزي مشغولاً خلال فترة الانتقالات، وربما لم ينه صفقاته.

وبعد بيع جون دورانللنصر السعودي والتعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد،يمكن أن يعود أستون فيلا لسوق الانتقالات للتعاقد مع مهاجم آخر، وارتبط اسمهبالتعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جرمان.

وهناك بعض الشكوك فيمايتعلق بمستقبل أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا. وذكرت تقارير أن المهاجم الإنكليزيالدولي أصبح هدفاً لأرسنال، الذي يسعى لتعزيز هجومه لكي يعزز من فرصه في المنافسةعلى لقب الدوري.

وارتبط اسم أرسنال،ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع ماتيس تيل، مهاجم بايرن ميونيخ.

مانشستر سيتي يسعىلإنقاذ موسمه

في محاولة لإنقاذالموسم الحالي الذي أصبح أزمة بنهاية عام 2024، والتعثر الذي واجهه مرة أخرىبالخسارة 1-5 أمام أرسنال، اتخذ مانشستر سيتي الخطوة المعتادة في يناير بإنفاق نحو150 مليون دولار على 3 صفقات جديدة لتعزيز تشكيلته.

وتعاقد مانشستر سيتيمع المصري عمر مرموش مقابل 73 مليون دولار والمدافعين عبد القادر خوسانوف من لانسوفيتور رييس مقابل 77 مليون دولار.

ويبدو أن تحقيق لقبالدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، أمراً بعيد المنال عنمانشستر سيتي، كما أصبح الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة بعد أن وقع فيمواجهة مع حامل اللقب ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ16.

باريس سان جرمان

فقد باريس سان جرمان،الكثير من نجوميته في السنوات الأخيرة، بعد رحيل ليونيل ميسي ونيمار وكيليانمبابي، وذلك بعدما تحولت إستراتيجية النادي، للتركيز أكثر على اللاعبين الشبابوالمواهب الفرنسية، بدلاً من الأسماء الكبرى.

ولكن التعاقد معخفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي مقابل نحو 72 مليون دولار، وفقاً لما ذكرتهالتقارير، يمثل التعاقد مع صفقة كبيرة أخرى.

ربما لا يكون المهاجمالجورجي بنفس مستوى ميسي ونيمار، ولكن كان منذ فترة طويلة من بين أكثر اللاعبينالمطلوبين في أوروبا بفضل صفاته المثيرة والقدرة على الفوز بالمباريات.

وقام سان جرمانبالاستغناء عن لاعبين انضما في صفقتين كبيرتين، حيث رحل المهاجم راندل كولو مواني،الذي انضم لسان جرمان الموسم الماضي مقابل 101 مليون دولار، ليوفنتوس على سبيلالإعارة، والمدافع ميلان سكرينيار، الذي انتقل لفناربخشة.

تعثر الانتقالاتالسعودية

وانتهى تواجد نيمار فيالسعودية بعدما فسخ تعاقده مع الهلال السعودي الأسبوع الماضي، وعاد النجمالبرازيلي لنادي سانتوس.

بجانب البرتغاليكريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، كان نيمار، النجم السابق لبرشلونة وباريسسان جرمان، أحد أبرز التعاقدات عندما أطلقت السعودية حملة للتعاقد مع أفضلاللاعبين في العالم. لكن الإصابة جعلت نيمار يشارك في 7 مباريات فقط مع الهلال بعدانتقاله في 2023 مقابل مبلغ ذكرت التقارير وقتها أنه يصل إلى 98 مليون دولار، وأدىرحيله إلى نهاية مخيبة لتجربته في السعودية.

وفي السابق، تركجوردان هيندرسون فريق الاتفاق بعد 6 أشهر فقط للانضمام لأياكس الهولندي، كما قضىالمهاجم البرتغالي جوتا، عاماً في الاتحاد قبل أن ينتقل إلى فريق رين الفرنسي.وانتقل جوتا في فترة الانتقالات الحالية لفريق سيلتك الأسكتلندي.

وأبرز التعاقدات التيحدثت في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية كان دوران، حيث انضم المهاجمالكولومبي لرونالدو في نادي النصر قادما من أستون فيلا مقابل 64 مليون جنيهإسترليني (80 مليون دولار).

وربما ستأتي أسماءأكبر في المستقبل، حيث ارتبط اسم محمد صلاح نجم ليفربول بالانتقال للسعودية عندماينتهي تعاقده مع الفريق الإنكليزي بنهاية الموسم الجاري.