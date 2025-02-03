العراق يوضح بشأن مزاعم شراء أو استلام كميات من النفط الإيراني وإعادة تصديره

2025-02-03 16:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت وزارة النفط، اليوم الإثنين، توضيحا بشأن مزاعم شراء أو استلام كميات من النفط الإيراني وإعادة تصديره. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنجميع كميات النفط الخام العراقي تُصدَّر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة و يتم بيعه بطريقة FOB من موانئ التصدير العراقية. ونفت الوزارة، بـشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بشراء أو استلام العراق كميات من النفط الخام الإيراني أو إعادة تصديره، مؤكدة أنعمليات التصدير تخضع لضوابط صارمة. وأشارت إلى، أنهبالنسبة للمنتجات النفطية، فتُعلن الوزارة بشكل رسمي عن الكميات المخصصة للبيع، وتستقبل العروض من شركات محلية وعالمية موثوقة، ويتم تحميل الكميات من الموانئ العراقية بشفافية تامة، مع الالتزام بعدم التعامل مع أي شركات أو ناقلات تخضع لعقوبات دولية. وستُعلن الوزارة أسماء جميع الناقلات التي تقوم بتحميل المنتجات النفطية من الموانئ العراقية تعزيزاً للشفافية. وأكدت، أنالعراق متعاقد مع منصات تتبع عالمية مثل وكالة كبلر للتأكد من سلامة إجراءات نقل الكميات عبر البحر وعدم التلاعب فيها لحين وصولها إلى المقصد، وفي حال ظهر أي شيء خلاف ذلك يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركة المشترية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام