رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الأردني مراحل العمل بالمدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة

2025-02-03 16:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة. وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنالأخير استقبل، اليوم الاثنين، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يعرب القضاة الذي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى رئيس مجلس الوزراء، ودعم الحكومة الأردنية جهود العراق باستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد، المقررة هذا العام. وأضاف البيان، أنهجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية المتنوعة، فضلاً عن مناقشة آليات تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين العراق والأردن، في ضوء أعمال اللجنة العراقية الأردنية التجارية المشتركة، وكذلك تأكيد التعاون بين القطاع الخاص الأردني والعراقي. وأشار إلى، أناللقاء تطرق إلى مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة بين العراق والأردن، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات وتنشيط الشراكة، وما ستحققه من عوائد ومنافع للبلدين، لاسيما مع استمرار العمل على مشروع طريق التنمية، بمحاوره ومشاريعه الستراتيجية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام