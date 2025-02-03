2025-02-03 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإصابة 17 شخصاً غالبيتهم من الأطفالوالنساء جراء حادث سير شرقي المحافظة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على متهمهرب من إحدى المحاكم أثناء نقله إليها لمحاكمته في بغداد.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "باصاً يقلّ 17 شخصاً أغلبهم أطفال ونساء اصطدم بسيارةمدنية حديثة على طريق كركوك – بغداد ضمن قضاء طوزخورماتو، ما أدى إلى انحراف الباصعن الطريق العام وأدى إلى إصابة جميع الركاب بإصابات متفاوتة".

وأضافالمصدر أن "من بين الإصابات حالات حرجة بسبب شدة الإصابة وتم نقل الجميع إلىمستشفى طوز خورماتو للعلاج".

وعلىصعيد منفصل، أبلغ مصدر أمني في بغداد وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقتالقبض على أحد المتهمين الذي تمكن من الهرب من إحدى المحاكم أثناء نقله إليهالمحاكمته يوم أمس، والذي قام بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أنهفرّ من مركز شرطة المنصور".

وأكدأنه "تم القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق إجراء أصولي".