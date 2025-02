عضو بالكونغرس الأميركي: ترامب يستخدم العفو عن المجرمين لبناء ميليشيا خاصة به

2025-02-03 16:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى حذر عضو الكونغرس الامريكي الديمقراطي روبرت غارسيا، اليوم الاثنين، من ان قرارات دونالد ترامب بالعفو عن أكثر من 1500 مشارك في أعمال الشغب في 6 كانون الثاني وتطهير مكتب التحقيقات الفيدرالي من العملاء الذين حققوا في التمرد ربما يهدف الى بناء جيش او ميليشيا خاصة بالرئيس الامريكي. ونقلت صحيفة الديلي بيست عن ممثل […]

