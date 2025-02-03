بينها الاستقالة والإجازة الإجبارية للوزراء.. نائب يكشف مقترحات تعديل قانون الانتخابات العراقي

2025-02-03 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائبرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، يوم الإثنين، عن وجودالعديد من الأفكار والمقترحات لتعديل قانون الانتخابات ونظام "سانتليغو" لكن لم يتم الاتفاق على أي منها لغاية الآن، مشيراً إلى أن من أبرزالتعديلات تقديم الوزراء والمسؤولين التنفيذيين استقالتهم قبل ترشحهم للانتخابات.

وقال اليساري، لوكالةشفق نيوز، إن "هناك الكثير من الأفكار والمقترحات لدى الكتل والأحزابالسياسية لتعديل قانون الانتخابات، وخصوصاً تعديل النظام الانتخابي سانت ليغو،ولكن لم يتم الاتفاق على أي منها ولا حتى تقديم أي مقترح بشكل رسمي".

وأضاف اليساري، أن"هناك مقترحات عدة أبرزها منح إجازة إجبارية للوزراء والمسؤولين التنفيذيينالذين يقدمون أوراقهم للترشح في الانتخابات التشريعية".

وتابع "هناكمقترح أيضاً يقضي بتقديم رئيس الوزراء والوزراء استقالاتهم من مناصبهم في حال كانتلديهم رغبة بالترشيح للانتخابات البرلمانية"، مستدركاً "وهناك أيضاًمقترح لاستثناء رئيس الوزراء من تقديم الاستقالة عنده ترشحه للانتخابات".

ولفت إلى أن"ترشح المسؤولين التنفيذيين في الانتخابات المقبلة، يكون حسب الشروط والضوابطالتي تضعها الأحزاب والكتل السياسية في قانون الانتخابات".

ووفق نواب في مجلسالنواب العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسببالانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصاً أن كل طرف سياسي سيعمل على تمريرالقانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.

ومطلع الشهر الجاري،عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعداداتلإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنيةللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي،صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلسالمفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولايةأعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.