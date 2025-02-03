مصدر: القبض على المتهم الذي هرب يوم أمس من امام احدى المحاكم

2025-02-03 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، أن قوة امنية ألقت القبض على المتهم الذي تمكن من الهرب يوم أمس الأحد من محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قوة أمنية تمكنت من القبض على المتهم الذي فر هارباً من محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، بعد ملاحقته ليوم كامل ومعرفة مكانه".

وبين المصدر أنه "تم القبض عليه وايداعه التوقيف كاجراء اصولي".

وكان مصدر أمني، أفاد يوم أمس الأحد، بهروب موقوف من محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "المتهم الموقوف (ع.ن.ع) وفق المادة (413) على ذمة مركز شرطة المنصور هرب من محكمة تحقيق الكرخ بعد اكمال تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق، مستغلاً الزخم الموجود قرب باب القاضي، واستطاع الهرب الى خارج المحكمة".

وأشار الى ان المتهم "موقوف بالمادة القانونية الخاصة بقضايا غسيل الأموال".