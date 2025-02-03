البحرية الإيرانية: تنسيق مشترك مع العراق لإجراء مناورات عسكرية

2025-02-03 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن لقاء ثنائي مع قادة البحرية الإماراتية، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ لتنظيم مناورات بحرية مشتركة مع العراق.

وأوضح تنغسيري في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن "ثلاثة زوارق تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري وزورقاً من البحرية الإيرانية زارت الإمارات لأول مرة في إطار لقاء ثنائي مع قادة البحرية الإماراتية".

وأضاف أن البحرية الإيرانية تمتلك سفناً متعددة المهام وحاملة للطائرات المسيرة والمروحيات، معتبراً أن هذه الإمكانيات غير مسبوقة عالمياً وستنضم قريباً إلى الأسطول البحري الإيراني.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة في الخليج، شدد تنغسيري على أن "إيران تضمن أمن الملاحة البحرية في الخليج، وأن أي تهديد للاستقرار في المنطقة يأتي من القوى الأجنبية والقوات غير الإقليمية".

كما أشار إلى أن "الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعتمد على خلق الأعداء كوسيلة لتبرير بيع الأسلحة في المنطقة".